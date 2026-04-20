Das Autohaus Hornbach beendet seine Partnerschaft mit Ford. Künftig sollen Neu- und Gebrauchtwagen aus der EU verschiedener Marken angeboten werden.

„Wir sind kein Ford-Servicepartner mehr, bleiben aber weiterhin eine verlässliche Anlaufstelle für unsere Ford-Kunden“, sagt Michael Backes, Geschäftsführer des Autohauses Hornbach. Hintergrund der Veränderung ist eine grundlegende Neuausrichtung bei den Ford-Werken: Der Hersteller hatte bereits vor einiger Zeit die Verträge mit seinen Service- und Vertriebspartnern in Deutschland gekündigt. Ziel bei Ford war es, das Vertriebsnetz innerhalb einer zweijährigen Übergangsfrist neu zu strukturieren und Kosten zu reduzieren.

Für das Autohaus Hornbach wären die Anforderungen an einen neuen Vertrag zu hoch gewesen, erläutert Backes. So hätte unter anderem ein separater, abgeschirmter Werkstattbereich für E-Fahrzeuge geschaffen werden müssen. Zudem wäre die Anschaffung einer neuen Hebebühne für Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu sechs Tonnen erforderlich gewesen. Auch die Einführung eines Schichtbetriebs sowie die Einstellung eines speziell qualifizierten Hochvolt-Technikers für Arbeiten an E-Motoren und Batterien hätten zu den Auflagen gehört. „Diese Investitionen in Werkstatt, Personal und Schichtarbeit sind für unseren Standort nicht stemmbar“, erklärt Backes.

Mehr Unabhängigkeit für das Autohaus

Gleichzeitig sieht er in der Neuausrichtung des Autohauses mit Spezialisierung auf den EU-Neu- und Gebrauchtwagenhandel auch strategische und wirtschaftliche Vorteile. „Wir können künftig nahezu jedes gewünschte Modell beschaffen“, betont Backes. Zudem ermögliche die Unabhängigkeit von Herstellervorgaben mehr Flexibilität, bessere Einkaufskonditionen im europäischen Ausland und damit auch attraktivere Preise für Kunden. Zusätzlich könne eine breitere Zielgruppe angesprochen werden.

Trotz des Wegfalls der offiziellen Partnerschaft bleibt das Autohaus technisch weiterhin in der Lage, Ford-Fahrzeuge zu warten und zu reparieren. Entsprechende technische Zugänge zu den Ford-Systemen und Daten bestünden weiterhin. Auch Fahrzeuge der Marke Ford werden weiterhin angeboten, ergänzt durch Modelle anderer Hersteller.

Autos aus anderen Ländern beziehen

Ein weiterer Vorteil als unabhängiger Händler liegt laut Backes in der größeren Markenvielfalt und -verfügbarkeit. Durch den Import aus verschiedenen EU-Ländern könne auf Fahrzeuge zurückgegriffen werden, die in Deutschland nur schwer oder mit langen Lieferzeiten erhältlich seien. Qualitätsunterschiede gebe es dabei nicht, da die Fahrzeuge aus denselben Produktionsstätten stammten.

Auch bei Reparaturen eröffne die Unabhängigkeit neue Spielräume, etwa bei der Preisgestaltung. Unterm Strich bewertet Backes den Ausstieg aus der Ford-Partnerschaft als „Notwendigkeit und Chance zugleich“. Zwar rechnet er damit, dass einige Ford-Kunden verloren gehen könnten. Zugleich sieht er aber auch Potenzial, neue Kunden mit anderen Marken zu gewinnen.