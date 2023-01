Die Lemberger Burgschänke ist wieder mal geschlossen. Diesmal will Pächter Volker Pahle den ganzen Winter nicht öffnen, wie er mitteilte. Wann wieder geöffnet wird, ließ er offen. Der Gemeinderat will den Fall am kommenden Donnerstag in einer nichtöffentlichen Sitzung diskutieren.

Die Lemberger Burgschänke sorgt nicht nur jetzt für Verdruss bei Wanderern und hungrigen Burgbesuchern. Schon öfter hat Pahle die Tore einfach geschlossen, weil das Wetter nicht gut war oder im Sommer sogar für rund sechs Wochen ohne Unterbrechung trotz strahlenden Sonnenscheins. Ratsmitglieder äußerten damals bereits ihren Unmut. Dann öffnete wieder die Schänke. Im Oktober gab es eine weitere Unterbrechung wegen Bauarbeiten auf der Burg, die Bürgermeister Martin Niebuhr auch nachvollziehen kann. Die weiteren Schließungen der Schänke seien jedoch nicht im Interesse der Gemeinde, formulierte Niebuhr sein Unverständnis für die Geschäftspolitik. Mehr will der Bürgermeister dazu vor der nichtöffentlichen Sitzung nicht sagen.

Pächter beschwert sich über Müllablagerungen

Die unangekündigten Schließungen begannen mit der Übernahme des Waldhauses Starkenbrunnen durch Pahle im Frühjahr. Seitdem bewirtschaftet der Gastronom beide Häuser gleichzeitig oder eben nur das Waldhaus Starkenbrunnen, was immer öfter passierte. Pahle beklagte sich im Sommer zudem auf seiner Facebookseite, wieso er öffnen solle, wenn die Lemberger doch nicht kommen wollten. Außerdem fände er immer öfter säckeweise Müll auf der Burg, den er beseitigen müsse. „Jeden Tag, wenn ich auf die Burg fahre, sehe ich Situationen wie diese. Randale oder Müllberge, zerbrochene Flaschen und Ähnliches. Alle fragen, warum die Burg nicht geöffnet ist“, erklärt Pahle im Juli auf der Facebookseite, um in einem anderen Beitrag zu monieren, dass er Strom und Gas bezahlen müsse und dann doch alleine auf der Burg sitze. Warum er im Winter nicht öffnen will, wollte er auf Anfrage nicht sagen. Wann wieder geöffnet wird, ließ er ebenfalls offen.