Wenn am Donnerstag um 18.15 Uhr der Rat der Verbandsgemeinde Hauenstein in der Wilgartswiesener Falkenburghalle zusammentritt, dann wird er über einen Tagesordnungspunkt zu befinden haben, den die Ratsmitglieder bereits in den beiden letzten Sitzungen intensiv diskutierten: die Wiederbesetzungssperre für fünf Stellen im Rathaus.

Es geht um die Wiederbesetzungssperre für fünf frei gewordene oder freiwerdende Stellen im Rathaus. Sie war am 29. April beschlossen worden. Am 9. Juni war ihre Aufhebung von der Ratsmehrheit