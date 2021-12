Auf dem Oberhauser Friedhof in Wallhalben wird es fortan Rasenurnengräber geben. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich zu. Ebenso wird auf dem Friedhof ein neues Treppengeländer installiert.

Bislang, so Bürgermeisterin Christine Burkhard, gab es auf dem Friedhof nur Urnengräber in herkömmlicher Form. Nun kommt mit den Rasenurnengräbern eine zusätzliche Bestattungsform hinzu. Generell sei der Trend zur Urnenbestattung auch in Wallhalben zu spüren, klassische Sargbegräbnisse seien inzwischen die Seltenheit. Höchstens dort, wo bereits ein Sarggrab vorhanden ist, finde noch eine Beerdigung im Sarg statt.

Eine neue Friedhofs- und Gebührensatzung beschloss der Rat noch nicht. Dennoch: Die neuen Rasenurnengräber könnten einmalig rund 1200 Euro kosten. Darin einberechnet sind 600 Euro für die Pflege. Ebenso soll auf dem Oberhauser Friedhof ein neues Treppengeländer errichtet werden, hierfür gab der Rat Grünes Licht, Kosten: rund 1400 Euro.