Rund 10.000 Euro an Einnahmen fehlen dem Hornbacher Fremdenverkehrsverein, weil dessen Wohnmobilstellplatz sieben Monate lang wegen diverser Lockdowns schließen musste. Seit Mittwoch ist er wieder geöffnet und seitdem voll ausgelastet.

„Seit November war behördlich geschlossen“, sagt die Hornbacherin Birgit Grünewald, die hauptberuflich das Historama betreut und ehrenamtlich nebenbei die Reservierungen für den Wohnmobilstellplatz organisiert und entgegennimmt. Sieben Monate lang, von November 2020 bis Donnerstag vergangener Woche, musste sie Durchreisenden wie auch lieb gewonnenen Stammgästen reihenweise absagen. Die diversen Allgemeinverfügungen verhinderten eine Öffnung des Wohnmobil-Stellplatzes am Fritz-Huber-Stadion.

„Das hat keiner verstanden, denn gerade Wohnmobilfahrer haben eigene Duschen und Toiletten, und sie halten auch immer Abstand. Warum ausgerechnet Wohnmobilfahrer nicht in ihren eigenen Fahrzeugen übernachten durften, versteht keiner“, sagt Birgit Grünewald. Sie selbst ist zwar keine Wohnmobilistin, ihr sind aber etliche Stammgäste ans Herz gewachsen, die in diesem Jahr nicht kommen konnten. „Zumal ein Wohnmobil in Sachen Hygiene und Kontakte etwas ganz anderes ist als beispielsweise ein Hotel oder eine Ferienwohnung, wo man zwangsläufig anderen Menschen begegnet“, sagt sie.

Übernachten darf man auch ohne Corona-Test

Nun dürfen Wohnmobilfahrer nach über einem halben Jahr Zwangspause wieder auf Stellplätzen übernachten. Die Landesregierung hat im Öffnungsplan für die Maifeiertage festgelegt: Dort, wo die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen unter 100 liegt, ist kontaktarmer Urlaub in Wohnmobilen und Wohnwagen wieder möglich. An diesen Orten mit niedriger Inzidenz darf aber nur derjenige mit seinem Wohnmobil oder Wohnwagen Station machen, der an Bord eigene sanitäre Anlagen hat. Diese Regel gilt seit Mittwoch. Corona-Tests sind anders als bei Übernachtungen in Hotels und Jugendherbergen nicht erforderlich.

Kaum war der neue Perspektivplan mit den ersehnten Lockerungen für die Wohnmobilisten öffentlich, schickte Birgit Grünewald ihrer Stammklientel Nachrichten über Whatsapp: „Hallo, liebe Wohnmobilisten, es geht wieder los. Ab morgen, Mittwoch, 12.05., dürfen wir den Stellplatz wieder öffnen. Voraussetzung ist, der Inzidenzwert des Landkreises Südwestpfalz bleibt unter 100. Aktuell sind wir bei 70. Also: Die Reservierungen haben Bestand, und wir freuen uns, euch in Hornbach herzlich willkommen zu heißen“, schrieb sie am Dienstag.

Und wer da noch nicht reserviert hatte, tat es spätestens auf Birgit Grünewalds Nachricht hin direkt. „Ausgebucht“, heißt es seitdem. Bis auf den letzten Platz war der Hornbacher Wohnmobilstellplatz belegt, wie man am Samstag per Webcam auf klosterstadt-hornbach.de/webcam sehen konnte.

2011 und 2012 wurde der Stellplatz auf den ehemaligen Tennisplätzen gebaut und entwickelte sich in der Szene wegen der guten Lage und der tollen Anlage, die Privatmann und Wohnmobilfahrer Rolf Behnke finanziert hat, rasch zum Geheimtipp. 17 Plätze stehen auf der oberen Terrasse zur Verfügung, neun weitere unten.

„Uns fehlen seit dem Winter nicht nur die Gebühren und somit die Einnahmen vom Stellplatz, den Hornbacher Geschäften ist ja auch Umsatz verloren gegangen. Ob das der Wasgau ist, die Platte, das Capito oder die Gimpelwaldhütte und die Bäckerei“, sagt Birgit Grünewald. Denn die Wohnmobilfahrer sind gerngesehen und mittlerweile auch fest eingerechnete Besucher in Hornbach mit rund 2000 Übernachtungen in normalen Jahren ohne Corona-Schließungen. Dies aufzuholen, wird in diesem Jahr nicht gelingen. Auch wenn alle Plätze über Pfingsten bereits vergeben sind.

Eisdiele in Brenschelbach könnte Brötchen bringen

Seit einiger Zeit schon versucht Grünewald, die für viele Wohnmobil-Familien „Mädchen für alles“ ist, schon, einen regelmäßigen Brötchenservice vor allem für die Wochenenden zu organisieren. Zwei, drei Versuche hat sie bereits unternommen, die aber zu keinem Ergebnis geführt haben. Jetzt jedoch könnte es etwas werden: Jasmin Rauch, Tochter der ehemaligen Pächter der Gimpelwaldhütte in Hornbach, hat im Nachbardorf Brenschelbach eine Eisdiele eröffnet mit angeschlossenem Lädchen, in dem sie am Wochenende auch Brötchen aufbackt. Grünewald und Rauch verhandeln zur Zeit.