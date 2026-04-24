Eine Spaziergängerin hat auf einem Wanderparkplatz zwischen Hinterweidenthal und Salzwoog an der L487 einen Karton mit tierischem Inhalt entdeckt.

In dem Karton mit der Aufschrift „LR Health & Beauty“ wurden laut Mitteilung der Polizei eine Katzenmutter mit sechs etwa drei Tage alten Katzenbabys gefunden. Laut Mitteilung der Polizei wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die zutrauliche Katzenmama – das Tier hat ein weißes Fell mit braunen Flecken – und ihr Nachwuchs wurden zunächst zur Polizeidienststelle gebracht und anschließend vom Tierschutz Dahn in Obhut genommen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 0631 36915299.