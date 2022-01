Kassensturz im katholischen Kindergarten Johannes Baptist der Täufer in Hermersberg: Das ehrenamtliche Engagement vieler Eltern im vergangenen Jahr zahlt sich finanziell aus. 4000 Euro wurden über verschiedene Aktionen erwirtschaftet und kommen zwei Projekten zugute, „die für uns beide eine Herzensangelegenheit sind“, sagt Kindergartenleiterin Anja Schwarz.

Herbstmarkt, Weihnachtsbasar, alles in coronagerechter Form durchgeführt, standen unter anderem auf dem Plan des Elternausschusses. „Der Elternausschuss unterstützt uns das ganze Jahr über absolut herausragend“, freut sich Schwarz. Unter anderem sorgt er dafür, dass es für die 75 Kinder im Kindergarten vier Mal pro Jahr ein großes, gesundes Frühstücksbuffet gibt, bei dem gutes Essen mindestens so wichtig ist wie das Gemeinschaftserlebnis für die Kinder.

Es wird aber auch gebastelt, gemalt, sich kreativ betätigt und die Ergebnisse werden bei verschiedenen Veranstaltungen angeboten. Wenn möglich, immer kombiniert mit dem Verkauf von Kuchen und Kaffee. Es wird aber auch mal Flammkuchen gemacht, zum Beispiel am Tag der offenen Tür. All das, was bei diesen Gelegenheiten finanziell eingenommen wird, kommt einem guten Zweck zugute. „Das ist auch unseren Kindern wichtig. Sie setzen sich gerne für Kinder ein, von denen sie wissen, dass es ihnen nicht so gut geht wie ihnen“, sagt Schwarz.

Hilfe für andere Kinder

Traditionell gehen Erlöse an den Verein Kipepeo – Entwicklung in Afrika. „Die Arbeit von Kipepeo unterstützen wir schon sehr lange“, sagt Schwarz. In Uganda und Tansania setzt sich Kipepeo dafür ein, den Menschen, vor allem den Kleinbauern, Perspektiven zu bieten, für Kinder eine Bildungsperspektive zu schaffen. 900 Euro fließen an Kipepeo.

Aktuell gibt es für den Hermersberger Kindergarten eine weitere Herzensangelegenheit: den Kindergarten aus Hönningen im Ahrtal zu unterstützen. Die Kindertagesstätte wurde bei der Flut im Juli vergangenen Jahres stark in Mitleidenschaft gezogen. Direkte Hilfe aus Hermersberg für die Kolleginnen und Kinder im Ahrtal, damit diese ein paar Herzensprojekte vor Ort realisieren können, sollen die Spendengelder ermöglichen, die von der Kita in der Westpfalz an die Kita an der Ahr überwiesen werden. „Vor Ort wissen sie am besten, was sie benötigen“, sagt Schwarz. 1800 Euro kommen aus Aktionen, an denen der Elternausschuss beteiligt war, und 1300 Euro kommen dazu, die der Förderverein des Kindergartens erwirtschaftet hat. Unter anderem beim Basar für Babybedarf. „Da gibt es natürlich viele Überschneidungen bei den engagierten Personen“, freuen sich Schwarz und ihr Mitarbeiterteam über die engagierten Eltern, die das ganze Jahr über die Hermersberger Kindertagesstätte und deren Partner-Projekte unterstützen.