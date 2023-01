Der Verwaltungs- und Katastrophenschutzstab des Landkreises Südwestpfalz wird in der Ritter-von-Tann-Schule in Dahn untergebracht. Das hat der Kreistag Südwestpfalz am Montag beschlossen. In der Diskussion, die sich vor der Entscheidung entwickelte, wurde deutlich, warum kein anderer Standort und auch keine Kooperation mit der Stadt Pirmasens infrage kamen.

Das verheerende Hochwasser im Ahrtal im Jahr 2021 hat dafür gesorgt, dass die Organisation des Katastrophenschutzes landesweit auf den Prüfstand gestellt wurde. Auch der Landkreis Südwestpfalz optimiert Abläufe und trifft Vorbereitungen für mögliche Katastrophenfälle. Dazu gehört die Einrichtung eigener Räume für den Verwaltungs- und Katastrophenschutzstab. Im Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes ist die Bildung eines Stabes und die Bereithaltung von Räumen und deren Ausstattung vorgeschrieben. Für den Landkreis ist das eine Pflichtaufgabe. Seit der Ahrtalkatastrophe gibt es auch Empfehlungen, wie solche Räume ausgestattet werden sollten.

Bislang war der Kreistagssaal in der Kreisverwaltung als Raum für den Katastrophenschutzstab vorgesehen. „Für uns wäre das ein unglaublicher Aufwand“, sagte Landrätin Susanne Ganster mit Blick auf die Aufgabe, die notwendige Ausstattung innerhalb kurzer Zeit in dem Saal aufzubauen und die Technik zum Laufen zu bringen. „Wir müssen in der Lage sein, innerhalb weniger Stunden zu funktionieren“, betonte sie. Deshalb sei es sinnvoll, eigene Räume vorzuhalten.

Beschränkte Gebäudeauswahl

Empfohlen wird, dass es neben Schulungs- und Büroräumen eine Informations- und Kommunikationszentrale gibt und dass der Stabsraum mit Whiteboards (Schreibtafeln) und Beamern, Computerprogrammen für Einsatztagebuch und Kommunikation, Laptops und Telefonen ausgestattet wird. Die Räume sollten über eine Notstromversorgung verfügen.

Der Landkreis wollte die Räume in einem kreiseigenen Gebäude unterbringen. Wie Ganster erläuterte, sei die Auswahl eingeschränkt. Die ehemalige Realschule plus in Wallhalben sei derzeit vermietet und werde vom Sickingen-Gymnasium Landstuhl bis 2026 genutzt. Mit der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben werde bereits über die künftige Nutzung des Gebäudes als Grundschule gesprochen. Für die leerstehende Schule in Rodalben gebe es ebenfalls Pläne für eine künftige Nutzung. So sei die Ritter-von-Tann-Schule in Dahn ins Spiel gekommen. „Der Standort ist nicht ganz zentral, hat aber andere Vorteile“, sagte die Landrätin, etwa dass man darin dann unter Realbedingungen üben könne.

Drei Schulsäle werden ausgerüstet

Rund 190.000 Euro sollen in die Modernisierung und Ausstattung von drei Räumen der Schule investiert werden. Es sind drei ehemalige Klassensäle im ersten Stock mit eigenem Zugang. Die Volkshochschule nutzt im Erdgeschoss drei Klassenräume und einen Werkraum, das Rote Kreuz betrieb dort einen Corona-Teststation. Daraus wird in Kürze ein Lager für die Volkshochschule.

Reiner Hohn (FDP) wünschte die Vertagung, er kritisierte, dass Dahn nicht zentral genug liege. Außerdem solle geprüft werden, ob eine Zusammenarbeit mit Pirmasens möglich sei. Auch Fred Konrad (Grüne) wollte wissen, ob eine Kooperation mit Pirmasens möglich sei. Lutz Wendel (AfD) fragte nach, warum es in der Kreisverwaltung keine Räume gebe.

Kein Platz in der Kreisverwaltung

Die Landrätin verwies darauf, dass der Katastrophenschutz eine ureigene Aufgabe des Kreises sei, die aus kommunalverfassungsrechtlichen Gründen nicht gemeinsam mit anderen Kommunen ausgeübt werden könne. „Ich habe den Hut auf, am Ende des Tages geht es um ein Organisationsverschulden“, sagte sie mit Blick auf die Verantwortlichkeit. Für die Stabsräume sei der Standort unerheblich, „die technische Einsatzleitung ist immer vor Ort“, betonte sie. Die Technik der Stabsräume sei aber mobil, sodass man sie relativ einfach umziehen könnte, sollte es einmal einen besseren Standort geben. In Dahn habe der Kreis Räume und müsse keine Miete zahlen. In der Kreisverwaltung selbst herrsche extreme Platznot. Zudem seien die Sanierung und der Teilneubau der Kreisverwaltung vorgesehen.

Für Hohns Antrag, den Punkt zu vertagen, stimmte nur er selbst. Er war auch der einzige, der gegen die Entscheidung stimmte, die Stabsräume in Dahn einzurichten.