Der Puppenpalast zeigt am Mittwoch, 29. Juni, im Katholischen Pfarrheim in Heltersberg sein neues Programm mit dem Märchen vom Rotkäppchen. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr.

Kasper und seine Freunde erleben wieder neue spannende Abenteuer im Märchenwald. Rotkäppchen und der Wolf in neuer Inszenierung mit neuen farbenprächtigen Kulissen und Lichteffekten treffen auf den Kasper. Das Krokodil und Carlos der Rabe sind ebenfalls mit dabei.

Das Märchen wird in fünf Akten mit von Hand gefertigten Holzhandpuppen aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Die Spieldauer beträgt etwa eine Stunde. Das Puppentheater lädt außerdem die Kinder zum Mitmachen ein.

Der Puppenpalast präsentiert eine gigantische Bühne von zwölf Metern Länge mit vielen technischen Effekten und moderner Ton- und Lichttechnik. Die Bühne gehört zu den größten reisenden Puppenbühnen in Deutschland. Puppenspieler Michael Henne ist seit 18 Jahren mit seinem Theater unterwegs und gab in dieser Zeit über 4000 Vorstellungen in ganz Deutschland sowie in Luxemburg, Österreich und der Schweiz.

Karten für 9,50 Euro gibt es nur an der Tageskasse, eine Reservierung ist nicht möglich.