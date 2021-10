Gute Nachrichten für Fastnachtsfreunde: Nach aktuellem Corona-Stand kann der Karnevalverein Elwetritsche Dahn (KVE) im November seine Faschingskampagne starten.

Die KVE-Kampagne startet mit der traditionellen Rathausstürmung am 11. November um 18.11 Uhr. Weiter geht es mit der Eröffnung der Kampagne am 13. November. Dabei werden das Kinderprinzenpaar und die Faschingsprinzessin inthronisiert.

Neu in der Kampagne ist eine Gala- und Jubiläumsfeier am 20. November. Dabei feiert der Verein sein 33-jähriges Bestehen. Prunksitzungen sind für den 29. Januar und den 5. Februar geplant, die Kinderprunksitzung für 6. Februar, 14.30 Uhr. Die Sitzungen sollen in der Stadthalle stattfinden. Allerdings: Durch die Pandemie kann es durchaus noch zu Änderungen oder sogar zu Absagen von geplanten Veranstaltungen kommen.

Finden Umzug und Guggemusik statt?

Ob der 55. Dahner Faschingsumzug stattfinden kann, steht noch nicht fest. Falls dieser starten kann, wird er wahrscheinlich aufgrund der Pandemie-Schutzmaßnahmen in veränderter Form stattfinden. Bei der Vereinsführung gibt es auch alternative Überlegungen, beispielsweise für einem Straßenfasching in der Marktstraße.

Noch schwieriger gestaltet sich die Planung eines Guggemusik-Festivals. Wie sind Schutzmaßnahmen dabei logistisch umzusetzen oder welche Regelungen gelten für die Einreise der Schweizer Guggemusiker sind dabei nicht zu unterschätzende Fragen. Die Vereinsführung ist wegen Umzug und Musikfestival bereits seit Wochen in Überlegungen und Absprachen mit Behörden, wie der Vereinsvorsitzende Sven Breiner informierte.

Kein Aktiver ausgeschieden

Bei der Mitgliederversammlung Anfang September war man noch skeptisch mit Blick auf die Kampagne. Da es inzwischen Erfahrungswerte zu Veranstaltungen mit Schutzmaßnahmen gibt, konnte man die Kampagne nun planen. Dankbar ist der Vereinsvorsitzende dafür, dass bei dem rund 400 Mitglieder starken Verein kein Aktiver ausgeschieden ist, obwohl lange Zeit keine Veranstaltungen erlaubt waren. Seit dies wieder möglich ist, fanden Trainingseinheiten der Garden oder Vereinsstammtische regelmäßig statt. Finanziell sei der Verein trotz Einnahmeausfällen noch gut aufgestellt. Dass der Umzug am 23. Februar 2020, nur wenige Tage vor dem Ausbruch der Pandemie, noch stattfinden konnte, war dafür hilfreich.