Karl Konkel aus Merzalben ist Bundessieger beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks geworden.

Sie haben Spitzenleistungen gezeigt – und das in einer enorm schwierigen Zeit: Rund 3000 junge Nachwuchskräfte haben sich in diesem Jahr der Herausforderung des Leistungswettbewerbs gestellt. Vier junge Handwerkstalente aus der Pfalz konnten sich dabei nach erfolgreichen Kammer- und Landesentscheiden nun auch auf Bundesebene behaupten – darunter Karl Konkel aus Merzalben als Bundessieger. Der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik arbeitet bei der Herbert Bohl & Söhne GmbH in Waldfischbach-Burgalben.

Bei einer großen Abschlussveranstaltung des Wettbewerbs am 9. Dezember in Augsburg wurden den Bundessieger ihre Urkunden verliehen. „Alle haben wahrlich gezeigt, dass sie wissen, was sie tun – und wie sehr sie für ihr Handwerk brennen. Damit sind sie auch Vorbilder für die nächste Generation“, sagt Rita Petry, für den Bereich Berufsbildung zuständige Geschäftsführerin der Handwerkskammer der Pfalz.