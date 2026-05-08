Die Sanierung von Straßen und Brücken hat sich die neue Landesregierung auf die Fahnen geschrieben. In der Südwestpfalz zeigen sich immer wieder neue Schäden.

In dieser Woche haben CDU und SPD in Mainz den Koalitionsvertrag für die neue Landesregierung unterschrieben. Auf rund 100 Seiten haben die beiden künftigen Regierungsparteien unter dem Titel „Gemeinsame Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz“ die Schwerpunkte der Regierungsarbeit aufgeführt. Die Bundesstraße 10, die viele Südwestpfälzer beschäftigt, wird darin nicht direkt erwähnt. Die künftige Landesregierung will einen Schwerpunkt auf die Sanierung und den Ausbau von Straßen und Brücken legen. Sie hat „höchste Priorität und folgt unseren mobilitätspolitischen Leitlinien. Wir werden die Kriterien für den Straßenausbau anpassen, um insbesondere ländliche Räume stärker zu berücksichtigen, und setzen verstärkt auf frühzeitige Instandsetzung. Zudem werden wir die Kriterien der Einstufung von Landes- und Kreisstraßen prüfen“, heißt es im Vertrag.

„Die auf Rheinland-Pfalz entfallenden Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplans begleiten wir konstruktiv“, heißt es weiter. Diese Passage schließt die nicht genannte B10 ein. Zuletzt war der noch bis 17. Mai amtierenden Ampel-Regierung vorgeworfen worden, sie würde den B10-Ausbau verschleppen. Alle Planungsunterlagen für den Ausbau des Abschnitts zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein liegen mittlerweile im Bundesverkehrsministerium, wohin der künftige Ministerpräsident einen familiär bedingt kurzen Draht haben dürfte.

Schäden an alten Brücken

Kritik auch aus der Südwestpfalz gab es immer wieder am Landesbetrieb Mobilität. Er brauche zu lange, um Projekte voranzutreiben und abzuschließen. Ein Beispiel ist die Herabstufung der Landesstraße 475 im Wallhalbtal zur Kreisstraße. Die zieht sich seit Jahren. „Wir stärken den Landesbetrieb Mobilität durch einen Ausbau der Planungskapazitäten und eine verstärkte Vorratsplanung sowie durch die kontinuierliche Modernisierung des Fuhrparks zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Betriebsdienst. Wo sinnvoll, werden private Leistungserbringer in den Planungs- und Umsetzungsprozess eingebunden“, verspricht die neue Landesregierung.

Wer viel in der Südwestpfalz unterwegs ist, kennt die Rumpelpisten. Und der durchgerüttelte Autofahrer weiß auch, dass an vielen Stellen keine aufwendige Sanierung erforderlich ist, sondern dass es mit einer frischen Schicht Asphalt schon getan wäre. Es gibt einen Sanierungsstau, hinzu kommen plötzliche Schadensereignisse, bei denen schnell gehandelt werden müsste. In Rodalben wurden vor fünf Monaten bei Bauwerksüberprüfungen Schäden an einer Brücke der Umgehungsstraße festgestellt. Die sogenannte Übergangskonstruktion ist kaputt. Das ist ein Bauelement, das Verformungen und Bewegungen des Brückenüberbaus zwischen Brücke und Straße ausgleicht.

Spezialanfertigung dauert

Jetzt hat sich herausgestellt, dass auch die Fahrbahnübergänge der anderen Brücken der Umgehungsstraße kaputt sind. In Rodalben holpert man derzeit mit Tempo 10 über Stahlplatten, die über die defekte Übergangskonstruktion gelegt wurden. Frühestens im Spätsommer könnte die Reparatur beginnen. Verkehrschaos inklusive.

Seit Anfang März ist auf der Autobahn 8 im Bereich Höheischweiler die Fahrbahn auf der Überleitung zur A62 in Fahrtrichtung Pirmasens durch Baken verkleinert, es gilt Tempo 60. Auch hier ist die Fahrbahnübergangskonstruktion beschädigt. Wie lange die Einschränkung gilt und wann der Schaden behoben wird, ist noch unklar, die Planung läuft. Wie für Rodalben gilt auch hier: „Diese Sonderkonstruktionen werden speziell für das Bauwerk geplant und im Werk hergestellt. Eine Herstellung auf Vorrat, um damit verbundene verkehrliche Einschränkungen zeitlich zu verkürzen, ist aufgrund der Unterschiedlichkeit unserer Brücken nicht möglich“, teilte die Pressestelle der Autobahn-GmbH mit. „Fahrbahnübergangskonstruktionen sind Verschleißteile, die nach vielen Jahrzehnten der Nutzung ersetzt werden müssen“, ergänzte sie. Es ist zu befürchten, dass in der Südwestpfalz noch einige ersetzt werden müssen.