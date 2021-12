Der Reifenberger Bürgermeister Pirmin Zimmer erklärte in der vergangenen Reifenberger Ratssitzung, dass die Sanierung des Kapellenweges auf Maßweiler Gemarkung 25.000 Euro gekostet hätte. Das stimmt nicht, wie Zimmer vergangene Woche der RHEINPFALZ erklärte. Die RHEINPFALZ druckte diesen Fehler so ab. Zimmer monierte in der Ratssitzung, dass zahlreiche Autofahrer die Abkürzung vorbei am Reifenberger Kapellchen nähmen, deshalb sei der erst kürzlich sanierte und auf Maßweiler Gemarkung verlaufende Feldweg beschädigt. Innerhalb einer halben Stunde, so Zimmer, befahren rund zehn Autos den Feldweg. Zimmer sagte, dass die Sanierung des Feldweges rund 25.000 Euro gekostet hätte. Das stimmt nicht, wie er nun erklärt, lediglich 5000 Euro sind in den Ausbau des Kapellenweges geflossen.