Eine neue Stimme tönt am Wochenende aus der Kanzel vieler protestantischer Kirchen in der Südwestpfalz: Beim Kanzeltausch predigen die Pfarrer in einer anderen Gemeinde als üblich. So erleben die Besucher der Gottesdienste einen neuen Stil, vielleicht auch andere Themen. Die Zuordnung wurde gelost, so das Pfarramt Luthersbrunn.