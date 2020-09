Keine gemeinsame Feier für die „Goldenen Meister“: Auch das ist in diesem Jahr anders als sonst und eine Folge der Corona-Pandemie. So hat die Handwerkskammer der Pfalz die Goldenen Meisterbriefe als Würdigung für 50 Jahre Meisterhandwerk in diesem Jahr an die Geehrten versandt.

Insgesamt 150 Altmeisterinnen und Altmeister erhielten den Goldenen Meisterbrief als Würdigung für ihr 50-jähriges Meisterjubiläum, wie die Handwerkskammer der Pfalz mitteilte. Die pfälzischen Handwerksmeister hatten 1970 in bewegten Zeiten den Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben gelegt. Viele hätten sich zusätzlich zur Verantwortung als Betriebsinhaber und Ausbilder ehrenamtlich in den Gremien der Handwerksorganisation engagiert, wie die Kammer weiter informiert. Sie hätten wesentlich dazu beigetragen, dass die Kammern und Innungen ihre Aufgaben erfüllen konnten. Die Jubilare seien Vorbilder für die junge Generation – damals wie heute sei der Meisterbrief ein Aushängeschild.

Coronabedingt verzichtete die Kammer in diesem Jahr auf die jährliche Feierstunde im Bürgerhaus Waldfischbach, sondern bedankte sich bei der Übersendung der Urkunden und mit einem Sonderbeitrag in der Regionalausgabe des Deutschen Handwerksblattes bei den Jubilaren.

Die Geehrten

Folgende Meister aus dem Landkreis Südwestpfalz wurden geehrt: Klaus Arnold, Gas- und Wasserinstallateurmeister (Weselberg), Herbert Blinn, Schlossermeister (Battweiler), Werner Brecht, Schlossermeister (Erfweiler), Martin Brödel, Zimmerermeister (Rodalben), Willi Bruder, Konditormeister (Lemberg-Glashütte), Georg Donker, Bäckermeister (Dahn), Heinz Förch, Stukkateurmeister (Großbundenbach), Philipp Freyler, Stukkateurmeister (Contwig), Hugo Kirsch, Schornsteinfegermeister (Schwanheim), Karl-Otto Knecht, Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister (Thaleischweiler-Fröschen), Gerhard Knerr, Gas- und Wasserinstallateurmeister (Battweiler), Herbert Kuntz, Fleischermeister (Hilst), Gerno Mayer, Friseurmeister (Rieschweiler), Günther Neger, Tischlermeister (Leimen), Edgar Schechter, Kraftfahrzeugmechanikermeister (Rodalben), Wolfgang Schlotthauer, Elektroinstallateurmeister (Hermersberg), Walter Schmidt, Maschinenbauermeister (Rodalben), Karl-Heinz Schröer, Kraftfahrzeugmechanikermeister (Riedelberg), Horst Sprau, Landmaschinenmechanikermeister (Thaleischweiler-Fröschen), Günter Stegner, Maschinenbauermeister (Kleinsteinhausen), Hans Wagner, Steinmetz- und Steinbildhauermeister (Rodalben), Klaus Wingerter, Maler- und Lackierermeister (Kleinbundenbach).

Aus Pirmasens wurden geehrt: Hermann Jung, Elektroinstallateurmeister, und Gerd Schieler, Friseurmeister.