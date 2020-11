Crêpe-Teig:

60 g Mehl

100 ml Milch

5 getrocknete Steinpilze fein gemahlen

3 Stängel Petersilie gehackt

2 Eier

Salz, Muskat, Pfeffer

Das Mehl mit der Milch zu einem glatten Teig verrühren, die Eier, gehackte Petersilie und Steinpilzmehl unterrühren, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken, etwa 20 Minuten quellen lassen. In einer Pfanne mit 30 cm Durchmesser zwei dünne Crêpe backen.

Fleisch:

Kalbsfilet (2 ½ Stücke) ohne Sehnen und ohne Kopf

frische Kräuter, gehackt

250 g Kalbsbrät (vom Metzger)

1 Bio-Zitrone

etwas Sahne

Pfeffer und Salz

Pflanzenöl