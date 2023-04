Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der mit der Mehrheit von CDU-Stimmen im nichtöffentlichen Teil der Rodalber Stadtratssitzung Ende Mai gefasste Beschluss, das (noch) brach liegende städtische Grundstück auf dem Neuhof, das an den Friedhof angrenzt, an den CDU-Fraktionsvorsitzenden Florian Christ zu verkaufen, bleibt weiterhin Gesprächsthema in und um Rodalben und sorgt für Rummel.

Viele Bürger empfinden den Verkauf des Grundstücks an den CDU-Fraktionsvorsitzenden Florian Christ als