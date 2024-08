Ralf Mohrhardt (SPD) hat offiziell seine dritte Amtsperiode als Heltersberger Ortsbürgermeister begonnen. Der bisherige Erste Beigeordnete Rainer Stucky (SPD) führte den wiedergewählten Amtsinhaber am Dienstag bei der konstituierenden Ratssitzung ins Amt ein.

Mohrhardt bleibt Ortsbürgermeister, aber in der Ortsspitze gibt es Veränderungen. Janina Rheinhardt (FWG) wurde einstimmig zur neuen Ersten Beigeordneten gewählt. Rainer Stucky wurde ebenso einstimmig zum neuen zweiten Beigeordneten gewählt. Um die Ortsspitze zu komplettieren und die Beigeordneten künftig mit Geschäftsbereichen ausstatten zu können, muss zunächst die Hauptsatzung geändert werden. Die Erste Beigeordnete wird für ihre Arbeit auch eine Vergütung erhalten. Die notwendigen Änderungen beschloss der neu gewählte Rat. Dessen neue Zusammensetzung: SPD (Fraktionssprecher Thomas Sauther) und die FWG (Fraktionssprecher Christian König) sind mit jeweils sechs Ratsmitgliedern vertreten, die CDU (Fraktionssprecher Andreas Stilb) hat vier Ratssitze.

In der kommenden Ratssitzung, wenn die neue Hauptsatzung in Kraft getreten ist, wird ein weiterer Beigeordneter gewählt. Damit alle Fraktionen in der Ortsspitze vertreten sind, ist vorgesehen, dass die CDU den Kandidaten benennen wird. Die vorgesehenen Geschäftsbereiche: Die Erste Beigeordnete soll sich künftig um einen Bereich kümmern, der sich unter dem Stichwort Soziales zusammenfassen lässt. Rainer Stucky wird sich voraussichtlich, wie bisher, um das Thema Friedhof kümmern. Und es soll einen Bereich Forst/Tourismus geben. Entsprechend dieser geplanten Aufgabenverteilung an der Ortsspitze sollen die Ausschüsse neu strukturiert werden, erläuterte Ralf Mohrhardt.