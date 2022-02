Praxisnahes Lernen stand am Dienstag auf dem Stundenplan der Klasse der Köche an der Berufsbildenden Schule Pirmasens. Küchenmeister und Fachpraxis-Lehrer Andreas Bold aus Rodalben führte den Auszubildenden beim Besuch des Damwildgeheges von Alfred Weber in Clausen das küchenfertige Zerlegen eines Stücks Damwild vor.

Der Partnerbetrieb des Biosphärenreservates Pfälzerwald/Nordvogesen hatte die Jugendlichen zum EU-geförderten „Lernort Bauernhof“ eingeladen. Der das Tier tötende Schuss war bereits am Sonntag abgegeben worden. Das Wild war aufgebrochen worden, das Veterinäramt hatte die Fleischbeschauung absolviert. Zur besseren Verarbeitung, erklärte Weber, hatte es dann „zwei Tage im Kühlhaus abgehangen“.

Der Küchenpraxis ging eine Stunde mit anschaulicher Theorie voraus. Weber führte die künftigen Köche durch das zwölf Hektar große Damwild-Gehege, das aktuell rund 110 Tieren Auslauf und Betreuung bietet. „Tierwohl“ sei das Leitmotiv, „Landwirtschaft so natürlich wie möglich.“ Die Tiere könnten sich artgerecht bei natürlicher Haltung und Zufütterung entwickeln – ohne jeglichen Stress.

Regionale Erzeugung von Fleisch

Wirtschaftliches Ziel, so Weber, sei die „biologische und regionale Erzeugung von Nahrungsmitteln“. Erlegt würden die meisten Tiere zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr, Hirsche zwischen dem fünften und sechsten Jahr, viele weibliche Tiere aber bekämen hier ihr „Gnadenbrot“.

Mit dem zuletzt erlegten Tier setzte sich bald der Küchenmeister auseinander: mit scharfem Messer, Zange und Säge. Als schwierigste Aufgabe stand das Loslösen der Knochen unter Beobachtung. „Er erklärt gut“, fand Katharina Riedler (Donsieders). Das sah auch Karsten Neumayer (Pirmasens) so, Auszubildender im Hotel Kunz (Winzeln), der bei seiner Begleitung auf eigener Erfahrung aufbauen konnte. „Ich habe Wild schon komplett verarbeitet, selbst die Decke abgezogen.“

Auch die tafelfertige Zubereitung ist Thema

„Wild aus der Decke zu schlagen“, das erledigten meist die Jäger, so Bold. Ihm ging es darum, das Zerkleinern und Portionieren vorzuführen. Die Keule, war zu erfahren, wird verwendet für Bratenfleisch, die Schulter für Ragout. Begaben sich die Auszubildenden bei der Exkursion nach Clausen noch in die Rolle der Zuschauenden, wechseln sie im praktischen Unterricht bald zur Selbsttätigkeit. Dann müssen sie unter Anleitung große Fleischstücke tafelfertig zubereiten.

„Ein Koch sollte wissen, wie er damit umgeht“, sagt Bold. Fachpraxis-Lehrerin Patricia Andreß pflichtet ihm bei. Praktische Übungen bietet die Schule den künftigen Köchen auch mit einem Weinseminar, das mit einem Zertifikat abschließt, mit einem Käse-, Gewürz- und Kräuterseminar.

Andreas Bold, Inhaber des Restaurants „Grüner Kranz“ in Rodalben, denkt beim fachpraktischen Einsatz schon einmal an seinen eigenen Betrieb und die Gastronomie überhaupt. „Um die personelle Besetzung steht es immer noch schlecht wegen der Abwanderung von Kollegen in der Pandemiezeit“, berichtet er, „unter den Auszubildenden hofft die Gastronomie Nachrücker zu finden.“