Hervorragend belegt war in den vergangenen Ferienwochen der Jugendzeltplatz im Hauensteiner Stopper. Zeitweise über 500 Kinder und Jugendliche verbrachten unbeschwerte Ferientage auf dem weitläufigen Gelände. Wermutstropfen für alle: Die Lagerfeuerromantik, die Zeltlager prägt, konnte nicht aufkommen. Wegen der anhaltenden Trockenheit sind offene Feuer nicht möglich.

Die Gäste kamen aus Rheinland-Pfalz ebenso wie aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Es waren Pfadfindergruppen beispielsweise aus Bockum-Hövel, Münster und Königswinter angereist, KJG-Gruppen – beispielsweise aus Bochum und Augsburg – waren da, aber auch die Jugendfeuerwehr aus Riegelsberg im Saarland campierte im Stopper.

Am vergangenen Wochenende leerte sich der Platz weitgehend, der mit den großen Jurten, Kohten und Rundzelten sowie den großen Bannermasten und Lagerbauten ein besonderes Szenario geboten hatte. In den nächsten Wochen ist das Gelände nur partiell belegt, wie Hildegard Memmer mitteilte, die im Deutschen Schuhmuseum die Verwaltung des Platzes erledigt: Gebucht haben in den ausstehenden Ferienwochen noch Gruppen aus St. Wendel, Ramsen, Speyer und Gernsheim.