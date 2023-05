Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bechhofen braucht ein Ausweichquartier für den Kindergarten. Es gibt einen Favoriten, aber der kommt nicht in Frage. Die katholische Kirche würde helfen, aber der Jugendraum in der Dorfmitte hat den Vorteil, dass er der Gemeinde gehört. So oder so: Es sind eine Menge Fragen zu klären, Absprachen zu treffen und Dinge zu regeln. Und die Zeit drängt.

Ab dem Sommer fehlen in Bechhofen Kindergartenplätze. Um den kurzfristigen Bedarf zu decken, bis der Erweiterungsbau des Kindergartens fertig ist, wird ein Ausweichquartier gesucht. In der