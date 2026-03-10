Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstag bei einem Unfall auf der K54 in Richtung Schwanheim schwer verletzt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Nach Angaben der Polizei verlor der Jugendliche in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Kawasaki und prallte gegen einen Baum am Straßenrand.

Die Kreisstraße zwischen Schwanheim und Wilgartswiesen gilt als fahrerisch anspruchsvoll mit vielen Kurven. Die Straßenbreite beträgt stellenweise lediglich vier Meter.

Der Fahranfänger stammt aus dem Landkreis Südliche Weinstraße. Rettungskräfte brachten ihn nach dem Unfall in ein nahegelegenes Krankenhaus.