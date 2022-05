24 Stunden am Stück Dienst auf der Feuerwache mit Schulungen, Sport, Mahlzeiten zubereiten, immer wieder unterbrochen durch Einsätze. Das erlebten Jugendliche am Freitag.

Von Freitag 8 Uhr bis Samstag 8 Uhr dauerte für fünf Mädchen und fünf Jungen der Jugendfeuerwehr Wallhalben der Berufsfeuerwehrtag. Dieser wurde von der Jugendfeuerwehr bereits zum siebten Mal veranstaltet. Für die Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 Jahren geht es dabei darum, den Tagesablauf eines Berufsfeuerwehrmannes oder einer Berufsfeuerwehrfrau kennen zu lernen.

Die Übungen an dem Tag decken ein breites Spektrum ab. Sie reichen von einem Dachstuhlbrand mit Personenrettung über die Drehleiter und dem Einsatz von Atemschutzgeräten bis zu Verkehrsabsicherung, der Rettung eingeklemmter Personen oder Personen auf dem Dach, der Rettung von Personen bei Chemieunfällen und das Binden der ausgetretenen Flüssigkeiten. Auch ein LKW-Brand mit austretenden Betriebsstoffen und als Höhepunkt ein Gebäudebrand nach Anbruch der Dunkelheit waren dabei.

Gegen 13.20 Uhr am Freitag wurde der Alarm ausgelöst, weil am Ludwig-Katz-Haus in der Dorfmitte starker Rauch entdeckt wurde. Mit fünf Einsatzfahrzeugen, darunter die Drehleiter der Michelin-Werksfeuerwehr aus Homburg und ein Rettungswagen, waren die Einsatzkräfte schnell zur Stelle. Aus dem Dachgeschoss mussten zwei Personen gerettet werden, und auch im Erdgeschoss war eine Person eingeschlossen. Schaulustige vor Ort waren in diesem Fall willkommen.

Der 14-jährige Leon Haselberger findet den Berufsfeuerwehrtag sehr gut. Dass sich die Kameraden von der Feuerwehr die Mühe machen, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen, „dass wir was lernen und Spaß daran haben“, gefällt ihm besonders. Die 12-jährige Lara Heß sagte: „Es ist interessant zu sehen, wie so der Tagesablauf bei der Berufsfeuerwehr ist. Unser erster Einsatz war ganz gut, da hatten wir eine Person retten müssen, keine echte, die in einem Rohr eingeklemmt war.“ Beide wollen der Feuerwehr auf jeden Fall treu bleiben.