Lea Dauenhauer vom Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) in Dahn hat sich für den Landesentscheid von „Jugend debattiert“ qualifiziert. Am 18. April wird die Zehntklässlerin ihr Talent in Mainz unter Beweis stellen. Beim Debattieren geht ihr nur eine Sache gegen den Strich.

In diesen Tagen erhalten alle 32 Teilnehmer die Themen, um die es im Wettbewerb gehen wird. Bis zum letzten Moment ist jedoch unklar, wer die Pro- und Contra-Seite vertritt. Wie auch immer der Landesentscheid ausgehen wird, für Lea Dauenhauer steht fest, dass allein die Teilnahme eine Bereicherung für sie war. Nach dem Regionalentscheid war sie für drei Tage zu einem Siegerseminar eingeladen. „Wir haben in kleinen Trainingsgruppen debattiert und geübt, das hat total Spaß gemacht“, erzählt sie. Sie habe es genossen, außerhalb der Schule auf Leute zu treffen, die ihre Leidenschaft teilen und erlebt, dass es, trotz Wettbewerb mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander ist. „Schon das Dabeisein erweitert den eigenen Horizont und ist ein Gewinn“, sagt die Schülerin.

Kontrovers ist gut

Lea debattiert gerne, tauscht sich mit Leuten aus, wenn es um die Sache geht, und schätzt kontroverse Meinungen als Bereicherung. „Ich lasse mich nicht leicht, aber auch gerne von etwas überzeugen, wenn jemand gute und schlüssige Argumente hat. Es geht ja nicht ums Recht haben, sondern darum, sich von einer Sache ein umfangreiches Bild zu machen. Wir führen keine Streitgespräche, sondern eine Debatte“, sagt Lea Dauenhauer.

Für private Streitgespräche habe ihr das Debattieren schon viel geholfen, und bei der Arbeit in der Schülervertretung des OWG bringe es ihr Vorteile. Sie kann es nur nicht leiden, wenn die Diskussion persönlich wird, weil jemandem die Argumente ausgehen. „Ich halte es in jedem Fall für besser, den anderen mit Argumenten zur Sache vom eigenen Standpunkt zu überzeugen, alles andere bringt einen nicht weiter.“

Meinungen sammeln

Obwohl die Nervosität und das Lampenfieber nie ganz weggehen, hat sie Spaß bei der Sache. Um sich auf den Wettbewerb vorzubereiten, greift die Zehntklässlerin hauptsächlich auf Internetrecherche zurück – „soweit das was hergibt, denn die Themen sind nicht immer so, dass man was drüber findet“, meint sie. Deshalb fragt sie zu Hause, im Freundeskreis oder Fachleute nach Standpunkten und sammelt Argumente. Auf einer Bühne zu stehen, ist für Lea Dauenhauer nichts Unbekanntes. So lange sie denken kann, macht die junge Frau in ihrem Heimatort Busenberg bei der Tanzgruppe des Häwwich-Theaters mit.