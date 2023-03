Dass Dahner Schüler gut debattieren können, hat das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) auch in diesem Jahr bewiesen: Lea Dauenhauer wird beim Landeswettbewerb „Jugend debattiert“ ihre Schule vertreten.

Am Mittwoch und Donnerstag hat das OWG den Regionalentscheid beim bundesweiten Wettbewerb „Jugend debattiert“ ausgerichtet. In der Finalrunde am Donnerstag konnte Lea Dauenhauer aus der 10. Klasse die Jury überzeugen. Bei der Debatte um die Frage, ob es an jeder weiterführenden Schule eine Schülerzeitung geben soll, belegte sie Platz 1.

In der Altersklasse II (Oberstufe) nahm aus Dahn kein Schüler teil. Dort ging es in der Finalrunde um die Frage, ob in allen Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz ein durch Los besetzter Jugendrat eingeführt werden soll. Hier siegte Robin Krüger vom Nikolaus-von-Weis-Gymnasium Speyer.