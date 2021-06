Annalena Uelhoff belegte beim Bundesfinale von „Jugend debattiert“ den zweite Platz in der Altersgruppe II für die Jahrgangsstufen 11 bis 13. Die 16-jährige Dahnerin debattierte mit ihren drei Mitstreiterinnen über die Frage „Sollen um jüdische Einrichtungen in Deutschland Bannmeilen gelten?“. Die Elftklässlerin des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums überzeugte die Jury mit ihrer Fachkenntnis und Sachlichkeit. Das Finale wurde hybrid ausgetragen: In Berlin kamen sechs Teilnehmer aus 20 Jahren mit dem Bundespräsidenten zu einer Gesprächsrunde zusammen, die Finaldebatten wurden per Videokonferenz live eingespielt.