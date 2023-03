Den über Deutschland hinaus bekannten Wettbewerb „Jugend debattiert“ gibt es seit 2001. Damals startete das Programm an rund 30 Schulen in Frankfurt. Der damalige Bundespräsident Johannes Rau installierte es als bundesweiten Wettbewerb unter seiner Schirmherrschaft. Die Trägerschaft übernahmen mehrere Stiftungen und die 16 Länder, seit 2019 ist auch die Bundesregierung als Förderer beteiligt. Rund 1400 weiterführende Schulen in ganz Deutschland nehmen inzwischen daran teil. Die ersten Auslandswettbewerbe begannen 2005 in Polen und Tschechien. Inzwischen nehmen Schulen aus mehr als 30 Ländern in Europa, Asien und Amerika an „Jugend debattiert“ teil – in deutscher Sprache. Der Wettbewerb findet auf allen Ebenen in zwei Altersgruppen statt, in der Regel für Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 in Altersgruppe I und für die Jahrgangsstufen 11 bis 13 in Altersgruppe II.

Der Regionalwettbewerb

In diesem Jahr nehmen acht Schulen am Regionalentscheid teil: zwei Schulen aus Speyer, eine Schule aus Germersheim, zwei aus Wörth, je eine aus Herxheim und Bad Bergzabern sowie das OWG Dahn. Zwei Teilnehmer qualifizieren sich am Ende für den Landesentscheid in Mainz.

Die Debatte

Mit dem Wettbewerb soll schon in der Schule darauf hingewirkt werden, dass Menschen ihren Standpunkt vertreten und kritische Fragen stellen können, zugleich andere Meinungen respektieren – kurz: dass sie fair und sachlich miteinander debattieren können. Die Debatte definieren die Veranstalter dabei als ein Gespräch nach festen Regeln, das eine Entscheidungsfrage beantworten soll. Also Fragen, auf die man nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten kann. Wer mit Ja antwortet, spricht sich für das Gefragte aus ( „Position pro“). Wer „Nein“ sagt, wendet sich dagegen (= Position „contra“). Bei Jugend debattiert werden die Fragen immer als Soll-Fragen gestellt. Zur Debatte stehen aktuelle politische Streitfragen.