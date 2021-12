Die Gemeinde Steinalben wollte am 16. Januar mit einem Neujahrsempfang ihr Jubiläum zum 750-jährigen Bestehen starten. Dass sich dieser Termin coronabedingt verschieben könnte, war bereits Anfang Dezember Thema gewesen, jetzt wird der Terminwechsel vollzogen: In der Hoffnung, dass sich die Lage im Gesundheitsbereich bis dahin bessert, plant die Gemeinde nun, am 20. Februar ins Jubiläumsjahr zu starten. Aus dem Neujahrsempfang wird dann ein erster Jubiläumstreff, der aber von Böllern begleitet werden soll.