Der Pfälzerwald-Verein Battweiler ist seit 50 Jahren auf Wanderschaft. Sogar vier Gründungsmitglieder können den Geburtstag mitfeiern.

Der PWV Battweiler hat noch Gründungsmitglieder aus dem Frühjahr 1975: Liesel Zipp, die ihren 96. Geburtstag bereits feiern durfte, Mathilde Sieber, die über 90 Lebensjahre zählt, sowie Elke und Edwin Laborenz. Bei der Jubiläumsfeier am Sonntag, 19. April, wurden die drei Frauen zu Ehrenmitgliedern ernannt. Wege- und Wanderwart Heinz Ruble erhielt für mehr als 20 Jahre Einsatz für die Pflege der Wanderwege ebenfalls die Ehrenmitgliedschaft. Edwin Laborenz, langjähriger Betreuer der Wege und begeisterter Wanderer, war bereits zuvor mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet worden. Weitere Ehrenmitglieder sind Erhard Schwarz und Rolf Kalleder, die auf eine lange Mitwirkung im Vorstand zurückblicken. Für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden Julius Feichtner, Hilde und Karl-Heinz Gorges, Ute, Günter, Elke und Willi Hack geehrt. Die Vereinsnadel für 25 Jahre erhielten Brigitte und Herbert Veit sowie Hilde und Gerhard Knerr.