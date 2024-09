Hunde zu züchten und auszubilden ist eine Aufgabe, der sich Menschen schon immer mit viel Herzblut gestellt haben. Auch in Waldfischbach-Burgalben. 1924 wurde dort der Verein der Hundefreunde gegründet, am Samstag feiert der Verein das Jubiläum. Im Verhältnis Mensch und Hund hat sich in diesen 100 Jahren viel verändert. Auch der Hundeverein hat neue Wege eingeschlagen.

Mit einem Hund im Training, so erzählt Paul Nissle, wurde um das Jahr 2015 herum der Neustart begonnen. Nissle ist Hundetrainer. „Der Hundeflüsterer“, beschreibt ihn Moni