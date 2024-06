Der Hort Seliger Bernhard unter der Trägerschaft der Pfarrei Maria Königin feiert am Samstag, 22. Juni, ab 14 Uhr sein Jubiläum. Seit 35 Jahren leistet die „familienergänzende Einrichtung für Kinder“, so Hortleiterin Ute Matheis ihre Dienste zur Entlastung von berufstätigen und alleinerziehenden Eltern. Matheis ist stolz auf die langjährige Arbeit des Horts.

Der Hort Seliger Bernhard ging aus einer von dem ehemaligen Pfarrer Werner Seither gegründeten Lern- und Spielstube hervor, die ein Angebot für Kinder aus benachteiligten Familien darstellte. Im Januar 1989 wandelte sich die Einrichtung in einen Kinderhort um. Pfarrer Werner Ripplinger, der Ideengeber war, drängte bald auf eine bauliche Aufstockung und etablierte den Hort als feste Einrichtung innerhalb der Pfarrei. Der Umzug in größere Räume erfolgte 1991.

Seither stehen dem Hort rund 200 Quadratmeter für seine pädagogische Arbeit zur Verfügung. Es gibt separate Gruppenräume für die Hausaufgaben der größeren und kleineren Kinder, einen Essbereich sowie Platz für Spiele und Gespräche. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen einzubringen, sei es bei Anschaffungen oder der Gestaltung des Freizeitprogramms mit Wanderungen, Ausflügen oder Feiern. Ein großer Spielplatz mit diversen Spielgeräten bietet zusätzliche Aktivitäten.

Einrichtung ist ausgelastet

Der Hort ist für alle Kinder bis zum Alter von elf Jahren zugänglich und vereint heute Angehörige aus allen Gesellschaftsschichten. Die kleinen Besucher kommen aus der Grundschule, der Realschule plus, der IGS, selbst aus dem Gymnasium. Nachdem die Stadt vor drei Jahren fünf zusätzliche Plätze schuf, sind es nun 45 Kinder, die den Hort besuchen. „Wir führen eine Warteliste, könnten viel mehr Kinder aufnehmen“, merkt Hortleiterin Ute Matheis an.

Die Kinder erfahren im Hort Gemeinschaft und erhalten Unterstützung, die über die schulische Hilfe hinausgeht. Konfliktlösungsstrategien werden geübt und ein wertschätzender Umgang gepflegt. Ein wichtiger Bestandteil des Hortalltags ist der Glaube. Vor dem Mittagessen wird gebetet, religiöse Feste und Namenstage werden gefeiert, und biblische Geschichten gelesen. Der Hort ist fest in der Pfarrei Maria Königin verankert und unter anderem an Gottesdiensten sowie am Pfarrfest beteiligt.

Strukturierter Tagesablauf

Der Tagesablauf im Hort ist strukturiert. Nach der Schule treffen die Kinder ein, manche mit dem Bus. Das Mittagessen wird in zwei Schichten serviert, beginnend mit den jüngeren Kindern. Seit Juni ist Bianka Matheis für die frisch zubereiteten Mahlzeiten zuständig. Die Hausaufgaben werden in vier Gruppen unter Aufsicht der Erzieherinnen erledigt. Ehrenamtliche Helfer und Lesepaten unterstützen die Kinder zusätzlich. Für die Betreuung werden Beiträge erhoben, obwohl die Einrichtung auch von Stadt, Kreis, Land und der Pfarrei unterstützt wird. Die Eltern schätzen besonders die großzügigen Öffnungszeiten des Horts, die ihnen entgegenkommen. Werktags ist der Hort von 12 bis 17.30 Uhr geöffnet, an schulfreien Tagen ab 7.45 Uhr. In den Sommerferien, zwischen Weihnachten und Neujahr sowie zur Fasnachtszeit ist der Hort geschlossen. Mit 3,5 Stellen gilt der Kinderhort als personell gut ausgestattet. Zum Team gehören auch eine Wirtschafts- und eine Reinigungskraft.

Die Jubiläumsfeier beginnt am Samstag um 14 Uhr mit einem Wortgottesdienst. Anschließend gibt es ein von den Eltern zusammengestelltes Mittagsbuffet sowie ein Kuchenbuffet, organisiert vom Elternausschuss und den Erzieherinnen. Kinder können sich Tattoos machen lassen und ihre Handabdrücke auf einem Jubiläumsplakat hinterlassen. Als Höhepunkt ist ein Überraschungsgast angekündigt.