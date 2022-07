„So sollte Schule immer sein“, sagte der Schulleiter der Felslandschule, Sebastian Nikolaus, in seiner Begrüßung zum Festakt des 50. Jubiläums der Grundschule. Nach der Zirkusprojektwoche fand es ebenfalls im Zirkuszelt statt.

„Die Kinder haben in dieser Woche vieles gelernt: wie man weiter macht, wenn mal etwas nicht geklappt hat, oder stolz auf sich zu sein“, sagte Nikolaus. Dies sei nur möglich gewesen, weil alle geholfen haben, Vereine wie die Feuerwehr, der Fußballverein, verschiedene Unternehmen und die Dorfgemeinschaft selber, fuhr der Schulleiter fort und bedankte sich bei allen Unterstützern.

Der Anweisung des Zirkusdirektors leisteten die erwachsenen Redner Folge und fassten sich kurz. Verbandsbürgermeister Michael Zwick erinnerte sich an die Grundschulzeit in Bruchweiler, bevor die Felslandschule gebaut wurde: „Es gab vier Klassenräume für acht Klassen, wir hatten überall Unterricht, im Sängerheim oder im Feuerwehrhaus. Sport fand auf der Straße statt oder als Sitzfußball im Sängerheim“, sagte er. „Heute ist diese Schule auf der Höhe der Zeit mit einem Ganztagsangebot, das es schon seit 2011 gibt, einer sanierten Turnhalle, digital ausgestatteten Klassenzimmern“, so Zwick weiter. Die Schullandschaft im ländlichen Raum im Dahner Felsenland könne auch an Vielfalt durchaus mit einem städtischen Angebot mithalten „und das soll auch so bleiben“, versicherte der Verwaltungschef.

Dann kamen die Kinder zum Zug, die hinter dem Zelt ihrem Auftritt entgegenfieberten. In bunten Kostümen zeigten sie ihre Kunststücke. Sie zauberten, liefen auf großen Bällen oder über den Scherbenhaufen, schwangen am Trapez oder bildeten Pyramiden aus Menschen. Der Applaus ließ die Zeltwände wackeln. wü