Die Schillerschule steht seit Beginn des neuen Schuljahres unter neuer Leitung. In dieser Woche wurde die kommissarische Leiterin Johanna Hämpel zur Grundschulleiterin ernannt. Johanna Hämpel folgt damit auf Ute Handke-Peters, die im Sommer 2019 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Johanna Hämpel wuchs in Bad Kreuznach auf. Nach Abschluss ihres Studiums war sie an verschiedenen Schulen in Rheinhessen eingesetzt. Vor zehn Jahren zog sie nach Hinterweidenthal, seit 2011 zählt