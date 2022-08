Ab 1. September ist Joachim Voss neuer Kooperator in der Katholischen Pfarrei Heiliger Petrus. Er folgt Pater Paul Salamon nach, der die Dahner Pfarrei verlässt.

Ab 1. September ist Joachim Voss neuer Kooperator in der Katholischen Pfarrei Heiliger Petrus. Der Seelsorger war die letzten drei Jahre im Mandelbachtal tätig, davor acht Jahre in Hettenleidelheim. Kaplan war er in Frankenthal, Bad Bergzabern und als Kooperator tätig in Kaiserslautern. Sein Studium absolvierte er in Eichstätt und Wien. Die Priesterweihe war 2005 in Speyer.

Der 1978 in Herxheim geborene Pfarrer kennt Dahn und das Dahner Felsenland noch aus seiner Jugendzeit. Aus Messdienerzeiten sind ihm die Zeltlager in der Pfaffendölle in Dahn und in Bruchweiler noch in guter Erinnerung. Schon seit seiner Kindheit begeisterte ihn die Jugendarbeit in der Pfarrei – „ich war begeisterter Messdiener und in der Kolpingjugend aktiv, hier habe ich erfahren, was es bedeutet, in einer Gemeinschaft verwurzelt zu sein“, sagt Voss. Zum Priester fühlte er sich im Alter von 16 Jahren berufen. „Ich war bei der Primiz eines ehemaligen Messdienerkollegen und dort hat der Pfarrer in der Kirche gefragt, wer wohl der nächste der Anwesenden sein werde, der zum Priester geweiht wird. Und irgendwie war in mir die Antwort ganz klar: Das werde ich sein“, erinnert er sich.

„Lieber Seelsorger als Manager“

Die große lebendige Gemeinde in Herxheim und sein Heimatpfarrer Bohne haben ihn maßgeblich geprägt, sagt Voss. Auf Dahn freut er sich besonders, weil er dort nicht die Leitung hat, sondern als Kooperator mehr Seelsorger sein kann. Religionsunterricht in der Grundschule, Kommunionvorbereitung und Ökumene werden zwei seiner Schwerpunkte sein. „Ich bin lieber Seelsorger als Manager“ bekennt Voss – „ich höre gerne zu, begleite gerne Menschen auf ihrem Weg. Ein wichtiges Anliegen ist ihm dabei, wie es gelingen kann, alle mit ins Boot zu holen, auch wenn die Entfernungen in der großen Pfarrei gewachsen sind. „Diesen Aufgaben kann man nur im Team begegnen. Ich freue mich auf die Arbeit mit den Kollegen und den Menschen hier“, sagt Voss.