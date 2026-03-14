Sie war Hauptschule, Regionalschule und Realschule. Sie stand leer und wurde Ausweichquartier für ein Gymnasium. Bald könnte die Wallhalber Schule zum Kindergarten werden.

Wo werden in einigen Jahren die Kinder aus Wallhalben und Umgebung in den Kindergarten und in die Grundschule gehen? Möglicherweise doch zusammen im selben Gebäude. In der früheren Realschule plus, die derzeit an den Landkreis Kaiserslautern vermietet ist. Die Idee der gemeinsamen Nutzung, die bereits vom Tisch schien, ist jetzt wieder sehr aktuell.

Landstuhler Gymnasiasten gehen in Wallhalben in die Schule

Der Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben hatte bereits 2021 beschlossen, dass die Grundschule ins ehemalige Realschul-Gebäude umziehen wird. Aktuell ist dieses noch an den Landkreis Kaiserslautern vermietet, wird vom Sickingen-Gymnasium Landstuhl genutzt. Der zwischenzeitlich mehrfach verlängerte Mietvertrag läuft bis zum 31. August 2027 und beinhaltet die Option, dass er noch zwei Mal um jeweils vier Monate verlängert werden kann.

Es gehe darum, dass man die Zeit bis dahin nutze, um alles für einen geplanten Umzug der Grundschule Wallhalben vorzubereiten, soweit möglich, sagte Verbandsbürgermeister Patrick Sema (SPD) am Donnerstag im Verbandsgemeinderat. 133 Kinder besuchen aktuell die Grundschule in Wallhalben. Es sind stabile Zahlen für die nächsten Jahre prognostiziert. Aktuell fehlt es der Grundschule unter anderem an Ganztagsräumen und verschiedenen Funktionsräumen, etwa eine Küche.

Es wäre noch reichlich Platz für den Kindergarten

1124 Quadratmeter – dieses Raumangebot fördert das Land – sollen künftig im früheren Realschulgebäude genutzt werden. Der Rat folgte der Empfehlung des Schulausschusses, die Planungen dahingehend voranzubringen, dass die benötigten Räume in einem Teil des Erdgeschosses im Hauptgebäude und im kompletten Erdgeschoss des Anbaus untergebracht werden. Das Raumprogramm wird jetzt mit der Schulaufsicht konkret abgestimmt.

In dem früheren Realschulgebäude gibt es noch reichlich ungenutzten Raum, wenn die Grundschule einzieht. In diese Räume zieht möglicherweise der Kindergarten Wallhalben. Auch für den Kindergarten wird mehr Platz benötigt, das aktuelle Kindergartengebäude ist zu klein und sanierungsbedürftig. Aktuell gibt es für den Kindergarten eine dauerhafte Betriebserlaubnis, um 75 Kinder betreuen zu können. Der Bedarf an Betreuungsplätzen steigt absehbar auf über 90 Plätze. Die Gemeinde Wallhalben ist Träger des Kindergartens. Über eine Zweckvereinbarung ist geregelt, dass die Kinder aus Biedershausen, Hettenhausen, Knopp-Labach, Schmitshausen und die Kinder vom Scharrhof die Kindertagesstätte in Wallhalben besuchen.

Kein Neubau am Bach

Die Gemeinde hatte für einen Neubau des Kindergartens ein Grundstück unweit des Feuerwehrgebäudes in Betracht gezogen und prüfen lassen. Die Prüfung hat ergeben, dass das vorgesehene Grundstück nicht genutzt werden kann. Wegen des Hochwasserschutzes, da es wichtig ist als Rückhalte- und Renaturierungsfläche, „kann das Grundstück nicht bebaut werden“, sagte Wallhalbens Bürgermeister Peter Sprengart (CDU) im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Kreisverwaltung und die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, die für die Wasserwirtschaft zuständig ist, hatten deutlich gemacht, dass das Grundstück in der Nähe der Wallhalbe nicht bebaut werden kann.

Bei einem Termin, den Sprengart mit Vertretern des Kreisbauamtes, des Jugendamtes und Landrätin Susanne Ganster hatte, sei das klar gesagt worden. Im Verlauf des Gesprächs sei auch die Idee wieder diskutiert worden, dass der Kindergarten gemeinsam mit der Grundschule ins frühere Realschulgebäude zieht. Eine im Jahr 2020 erstellte Studie hatte die gemeinsame Unterbringung als machbar eingestuft. Weil es von Seiten der Ortsgemeinde Wallhaben nie konkrete Äußerungen dazu gab, ob sie diesen Weg mitgehen würde – trotz Aufforderungen seitens der Verbandsgemeinde, sich zu äußern –, hatte sich der Verbandsgemeinderat 2022 bereits von dieser Idee verabschiedet und die weiteren Planungen für das Gebäude ohne Kita vorgesehen. 2023 folgte eine emotionale Sitzung des Schulträgerausschusses. Dort war für alle, die den Ratsbeschluss aus dem Jahre 2022 nicht wahrgenommen hatten, noch mal final klargestellt worden, dass die gemeinsame Planung nicht weitergeführt wird.

Auch die Volkshochschule hat Interesse

Im Ortsgemeinderat, sagt Peter Sprengart, der 2024 das Bürgermeisteramt übernommen hat, sei das Thema zuvor eigentlich nie richtig besprochen und nicht entschieden worden. Es habe sich jedoch in Gesprächen gezeigt, dass es im Rat durchaus Befürworter gibt, die sich Grundschule und Kindergarten unter einem Dach vorstellen können. Diese Idee wurde zwischenzeitlich auch in einem gemeinsamen Termin mit Vertretern aus Orts- und Verbandsgemeinde diskutiert und wiederbelebt. „Die Gemeinde Wallhalben hat die gemeinsame Nutzung noch einmal angefragt“, sagte Verbandsbürgermeister Patrick Sema.

Von Seiten des Verbandsgemeinderates gibt es keine Bedenken bezüglich der gemeinsamen Nutzung des Gebäudes. Da es aber auch mögliche andere Interessenten für die Nutzung der Räume gibt, zum Beispiel Kreisvolkshochschule, Musikschule und ähnliches, braucht es zunächst ein klares Votum des Ortsgemeinderates Wallhalben. Der Verbandsgemeinderat hat der Ortsgemeinde eine Frist bis 30. Juni gesetzt. „Der Kindergarten hat für mich, hat für den Rat Priorität“, sagt Sprengart, der dieses Thema in den Rat einbringen wird.