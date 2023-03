Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Langmühle könnte doch noch ein Neubaugebiet bekommen. Der Ortsbeirat stimmte zwar im Januar dagegen, in der Ratssitzung am Donnerstag zauberte Bürgermeister Martin Niebuhr jedoch neue Fakten aus dem Hut: Es gebe einen Investor, der alles bezahlen will und die Bauplätze nicht alle für sich beansprucht.

Es geht immer noch um die kleinere Variante des Baugebiets mit nur acht Bauplätzen.