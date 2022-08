27 Kinder nahmen in dieser Woche an der Bottenbacher Ferienfreizeit rund um das Dorf teil. Die Freizeit ist seit vielen Jahren ein Dauerbrenner. Manches Kind ist schon zum zweiten oder dritten Mal dabei.

Fünf Tage dauerte die Bottenbacher Ferienfreizeit. Fünf Tage mit einem durchweg abwechslungsreichen Programm für die Kinder. 27 machten in diesem Jahr bei der Ferienfreizeit mit, zehn aus Bottenbach, die anderen stammen aus Klein- und Großsteinhäusern, von der Hackmesserseite und manche sogar aus dem benachbarten Pirmasens.

„Es ist eine sehr beliebte Freizeit“, erzählte Hauptbetreuerin Celine Weber, die sich über die rege Teilnahme freute. Manche Kinder sind bereits zum zweiten oder dritten Mal dabei, bestätigte sie. Der Clou: Den Kindern wird jeden Tag etwas Neues geboten, mit einem Programm, das vor der Haustüre stattfindet und bei dem lokale Vereine fest integriert sind.

Eine Runde Wasser spritzen für alle

Am Montag veranstaltete der Bottenbacher Fußballverein seinen Fußball- und Sporttag. Am Dienstag kam die Kleinsteinhauser Bürgermeisterin Martina Wagner und brachte den Kindern allerlei zum Thema Umwelt, Natur und Wald bei. Am Mittwoch stand alles im Zeichen der Feuerwehr. Wehrführer Andreas Veidt stellte das Bottenbacher Feuerwehrauto auf dem Grillhütten-Areal ab, erklärte den Kindern die gesamte Ausrüstung und wie diese funktioniert: Pylonen, Atemschutzgeräte, Schläuche, Warnleuchten und so weiter. Die Kinderaugen strahlten regelrecht.

Höhepunkt: Veidt stellte eine Feuerwehrspritze parat, die Kinder durften sich damit als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau üben. Gleichzeitig war die Präsentation des Feuerwehrautos auch eine gute Möglichkeit, um die Kinder für die Bottenbacher Feuerwehr zu begeistern. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist es um den Nachwuchs gar nicht schlecht bestellt.

Ausflug in den Zoo

Besonders in diesem Jahr war der Ferienfreizeit-Donnerstag. Grund: Anders als in den Vorjahren gab es einen größeren Ausflug, genauer gesagt ging es in den Neunkicher Zoo. Und auch die Corona-Regeln sowie das Sommerschulprogramm sind im Vergleich zum vergangenen Jahr weggefallen. Somit wurde die Zeit für die Kinder lockerer gestaltet. Gleichgeblieben ist, dass die Landfrauen täglich frisch für die Kinder ein Mittagessen kochten. Das wurde jeden Tag an der Grundschule verspeist.