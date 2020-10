In einem Punkt ist Hilst den neun anderen Orten in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land voraus: Bei den Jahresabschlüssen ist ist die Gemeinde auf dem aktuellen Stand. Dass das überhaupt eine Erwähnung wert ist, hat damit zutun, dass die Abschlüsse in den vergangenen Jahren immer wieder für Ärger sorgten.

Die Verwaltung hinkte bei der Erstellung der Abschlüsse in sämtlichen Ortsgemeinden und auf VG-Ebene weit hinterher. Ob Gemeinden in Haushaltsjahren einen Überschuss erwirtschaftet oder ein Defizit eingefahren hatten, war also nicht abschließend geprüft. Somit konnten auch die Gemeindeführungen nicht entlastet werden, was in vielen Räten immer wieder zu Kritik führte. Wie groß der Rückstand war, zeigt sich in Hilst. Die Abschlüsse von vier Jahren – von 2016 bis 2019 – wurden nun auf einen Schlag beschlossen. Die Gemeindeführungen wurden entlastet. Laut der Abschlüsse hatte die Gemeinde 2016 einen Fehlbetrag von 5600 Euro eingefahren, 2017 war es ein Minus von 47.000 Euro. Überschüsse gab es 2018 (2000 Euro) und 2019 (15.000 Euro).

Einwurf: Hausaufgaben gemacht

Als erste von zehn Ortsgemeinden in der VG Pirmasens-Land hat Hilst seit Dienstagabend keine ausstehenden Jahresabschlüsse mehr. In Bottenbach liegen die Abschlüsse ebenfalls vor, sie müssen nur noch vom Rat beschlossen werden. Und in anderen Orten können Abschlüsse geprüft werden. In der Vergangenheit wurde die Verwaltung in den Räten, auch im Verbandsgemeinderat, oft kritisiert. Nun ist ein Lob fällig, weil es gelungen ist, die Probleme abzustellen. Inzwischen hat die Verwaltung ihre Hausaufgaben gemacht.