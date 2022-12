Die Pläne für den Bau von Wohnungen oberhalb des Kurpark-Teiches in Dahn haben eine weitere Hürde genommen. Der Stadtrat hat das Vorhaben ohne Änderungswünsche abgesegnet. Allerdings gibt es nach wie vor Bedenken.

Dass das brachliegende Gelände zwischen Tann- und Schloßstraße, auf dem sich früher großteils eine Gärtnerei befand, bewohnbar werden soll, begrüßt Bernd Koch von der gleichnamigen Wählergruppe zwar. „Aber wir brauchen Wohnraum statt neue Ferienhäuser“, stellte der dritte Stadtbeigeordnete am Donnerstagabend im Stadtrat fest und erneuerte damit seine Kritik an dem Vorhaben der VR Immobilien GmbH, einer Tochter der VR-Bank SÜW-Wasgau. Diese plant auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Gelände, das eine Investorengruppe erworben hat, Wohnbebauung und Ferienhäuser – laut Planung „Wohnbauflächen mit dem besonderen Zweck von Ferienwohnungen“.

Reine Wohnbebauung und Ferienwohnungen möglich

Dafür soll die bisher gewerblich genutzte Fläche zur Wohnbaufläche umgewandelt werden, die unter anderem reine Wohnbebauung und Ferienwohnungen zulässt. Die Kosten für diese beantragte Änderung des Bebauungsplanes trägt der private Investor. Eine Änderung des Bebauungsplanes „Hohlwiesen“ hatte der Rat bereits im September beschlossen, nun hat der Investor seine Planung für das Bauvorhaben vorgelegt, zu der sich der Rat am Donnerstag äußern konnte.

Überbaubar ist laut der vorliegenden Planung eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern, ein weiteres Drittel der Gesamtfläche ist für Stellplätze, Garagen und mehr vorgesehen und das letzte Drittel für Begrünung. Die Wohnbebauung – im Gespräch sind bisher mehrere kleinere Häuser – soll laut Planung auf ein Vollgeschoß begrenzt werden, um vor allem den Bewohnern in der benachbarten Tannstraße nicht den Blick zu versperren. Die Anbindung von Verkehr und Versorgungsanlagen soll über die Schloßstraße erfolgen. Eigene Parkplätze sollen dafür sorgen, dass eine störende Parkplatzsuche unterbunden wird. Negative Auswirkungen auf Verkehr und Infrastruktur sehen die Planer des Vorhabens nicht.

Mehrheit stimmt für Projekt

Stadtbürgermeister Holger Zwick betrachtet das Vorhaben positiv: Das Konzept sei an dieser Stelle – in direkter Nähe des Kurparks – gut, stellte er fest. Sowohl reine Wohnflächen als auch Ferienwohnungen seien gefragt in Dahn, und durch das Konzept werde innerstädtisch eine Lücke geschlossen.

Nicht alle Ratsmitglieder sehen dies freilich so positiv. Nicht nur Bernd Koch (WG Koch) erneuerte seine Kritik aus der September-Sitzung, als das Vorhaben vorgestellt worden war. Er bevorzugt dort eine reine Wohnbebauung – bezahlbare Wohnflächen für die Dahner. „Ferienhäuser brauchen wir in Dahn nicht mehr“, unterstrich auch Harald Jacubeit (Für Dahn) und stellte die Frage in den Raum, ob dieses Gebiet dann nicht sogar als Sondergebiet ausgewiesen werden müsse. Auch Michael Breitsch (WG Koch) sprach sich für die Festlegung als reines Wohngebiet aus – und beantragte in der Sitzung, genau dies bei der Änderung des Bebauungsplanes so festzulegen.

Beteiligung der Bürger und Behörden folgt

Diesen Antrag unterstützten schließlich drei Ratsmitglieder, fünf votierten dagegen, vier enthielten sich. Damit war er abgelehnt mit der Folge, dass der Stadtrat die Planung ohne Änderung passieren ließ. Dass diese so bleiben wird, ist nicht gesagt. Denn nun steht die Beteiligung der Behörden und Bürger an. Und über deren mögliche Einwände wird dann wieder gesprochen werden.

Für die Hasenbergstraße, deren Anwohner durch Bauvorhaben in der Nachbarschaft mehr Verkehr befürchten, hat der Rat eine verkehrsplanerische Untersuchung samt Schallschutzgutachten abgesegnet.