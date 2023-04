Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

24 von 26 Prüflingen haben in diesem Jahr die Jägerprüfung bestanden. Im mündlich-praktischen Teil seien die Leistungen deutlich schwächer gewesen als im schriftlichen, sagte Kreisjagdmeister Rolf Henner aus Dietrichingen am Freitag bei der Mitgliederversammlung im Peterhof in Rodalben. Michael Elig sprach mit dem Kreisjagdmeister.

Welche Fazit ziehen Sie aus den beiden vergangenen Jagdjahren 2019/20?

Die Jäger haben mit den beiden höchsten Rehwildstrecken der letzten 40 Jahre eine starke Leistung