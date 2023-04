Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verbandsschweißprüfung Pfälzerwald gilt als einer, wenn nicht der anspruchsvollste Test für Jagdhunde bundesweit. Am Samstag versuchten sich drei Teilnehmer in der Königsdisziplin, der 40-Stunden-Fährte in Revieren rund um Merzalben. Zwei Gespanne haben bestanden.

Von den sieben Teilnehmern der 20-Stunden-Fährte haben ebenfalls nur zwei bestanden, ein Beleg für hohe Ansprüche an Hund und Führer bei der Verbandsschweißprüfung