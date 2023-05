Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sommer, Sonne und Eis gehören untrennbar zusammen. Wer in Thaleischweiler-Fröschen und in der Region Lust auf Eis bekommt, geht „zum Arco“. Der Mann, der mit seinem Eis, das er seit 1995 im Straßenverkauf anbietet, den Sommer für viele perfekt macht, heißt Luca Rosi. Er verrät, wann sich auch mal Eisverkäufer Regen wünschen, was in der Corona-Zeit gut war und welche Eissorten gerade hoch im Kurs stehen.

Herr Rosi, Deutschland schwitzt gewaltig in diesem Sommer. Essen die Menschen besonders viel Eis oder ist es sogar zu heiß dafür?

Wenn es so heiß