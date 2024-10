Seit 50 Jahren gibt es die Modellfluggruppe Holzland in Geiselberg. Das Jubiläum feiern die Flugsport-Fans am Wochenende mit einer zweitägigen Ausstellung im Bürgerhaus in Geiselberg . Warum einen die Leidenschaft fürs Fliegen nicht mehr loslässt, über das Fliegen in einer Sporthalle und was sich in 50 Jahren Modellflug verändert hat, darüber weiß Michael Wagner aus Waldfischbach-Burgalben bestens Bescheid. Seit 1996 ist er Vorsitzender des Vereins.

Herr Wagner: 50 Jahre Modellflugsport im Holzland – ein Grund zum Feiern?

Ja.