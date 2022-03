In Weselberg möchte das Unternehmen Amazon einen sogenannten Locker aufstellen. Der Locker ist eine gesicherte Selbstbedienungsstation, an die Kunden ihre Amazon-Pakete schicken lassen können.

Wird ein Päckchen an die Station geliefert, erhält der Besteller per Mail einen Code, mit dem er jederzeit die Tür der Station öffnen kann, hinter der das Paket zu finden ist. Damit entfällt zum Beispiel das Problem, dass Pakete geliefert werden, aber niemand zu Hause ist, der sie in Empfang nehmen kann. „Es wird ja zunehmend mehr bestellt, der Bedarf ist bei uns in der Gemeinde gegeben“, sagt Weselbergs Bürgermeister Michael Schmitt.

Es hatte Gespräche mit Amazon gegeben. Das Unternehmen hatte ursprünglich geplant, die kleinere Locker-Einheit in Weselberg aufzustellen. 119 Euro brutto bekommt die Gemeinde monatlich dafür, dass sie einen Platz zur Verfügung stellt. Ein solcher Locker steht zum Beispiel in Dahn an der Shell-Tankstelle.

Locker fällt eine Nummer größer aus

Zwei Standorte am Nadine-Keßler-Platz waren im Gespräch. „Über den Standort werden wir uns noch mal gemeinsam mit den Fraktionssprechern und dem Bau- und Friedhofsausschuss Gedanken machen“, sagte Schmitt. Im Rat hatte es Bedenken gegeben, dass die Paket-Abholstation am Nadine-Keßler-Platz Probleme bereiten könnte. Durch die Paketabholer würde dort das Verkehrsaufkommen steigen. Zudem habe Amazon signalisiert, dass angesichts der zu erwartenden Nachfrage nicht wie geplant der kleinste Locker gestellt werden soll, sondern eine größere Variante.