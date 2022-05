Anders als andere Dörfer im Landkreis will Dellfeld die Deutsche Telekom damit beauftragen, Glasfaser-Internet in seinen Straßen zu verlegen. In den Nachbardörfern baut derzeit die Münchner Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) aus. Sie hatte dies auch dem Dellfelder Gemeinderat angeboten.

Die Telekom hat laut Bürgermeisterin Doris Schindler Teile Dellfelds bereits mit Glasfaser-Internet versorgt. Sie würde also ihr Breitbandnetz im Dorf ausbauen. Jedes Haus bekomme laut Telekom einen Glasfaser-Anschluss; der Konzern wolle das Netz auf eigene Kosten ausbauen. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig für eine Absichtserklärung zugunsten des Glasfaser-Ausbaus. Jetzt nun muss nur noch der Kreis grünes Licht dafür geben. Laut Schindler ist Dellfeld beim Internet bereits gut aufgestellt. Jeder Haushalt habe heute einen Anschluss zwischen 50 und 100 Mbit.

Derweil baut die UGG in den umliegenden Dörfern das Internet aus. Das hatte sie auch Dellfeld angeboten. Die Diskussion darüber wurde Anfang des Jahres jedoch kurzfristig von der Tagesordnung genommen, weil eben Teile Dellfelds schon ans Breitband angeschlossen sind. Schindler erachtete es nicht für sinnvoll, dass zwei konkurrierende Firmen ihre Glasfasernetze im Boden verlegen.