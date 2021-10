Ab 15. Oktober können sich Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Institutionen für den Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2022 bewerben. Der Wettbewerb wird zum 34. Mal ausgeschrieben und soll insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen motivieren, innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zu entwickeln, fertigen und vermarkten.

Bewerbungen für den Innovationspreis 2022 sind in den Kategorien „Unternehmen“, „Handwerk“, „Kooperation“ und „Industrie“ möglich. In der diesjährigen Sonderpreis-Kategorie „Digitalisierung von Fahrzeugen – digitale Innovationen für Pkw, Lkw und mobile Anwendungen in Industrie und Landwirtschaft“ werden Fahrzeughersteller und Zulieferunternehmen ausgezeichnet, die mit innovativen Digitalisierungslösungen den Einsatz beziehungsweise die Nutzung von Fahrzeugen effizienter, effektiver oder sicherer machen. Der Innovationspreis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und wird vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zusammen mit den Landes-Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern verliehen.

Bewerbungen bis 15. November

Landrätin Susanne Ganster und WFG-Geschäftsführerin Miriam Heinrich rufen zur Teilnahme am 34. Innovationswettbewerb auf: „Innovationen sind der Motor unserer Wirtschaft. Gerade in dieser turbulenten Zeit brauchen wir Unternehmen, die den Mut haben, voran zu gehen, neue Wege zu bestreiten und somit die Wirtschaft des Landes weiterentwickeln.“

Die Bewerbungsphase läuft bis 15. November. Online gibt es Informationen zu Anmeldung und den Teilnahmebedingungen. Weitere Informationen gibt außerdem die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH (WFG), Telefon 06331 809139, E-Mail info@wfg-suedwestpfalz.de.