Nach einer längeren Pause seit 2019 lädt die Stadt Dahn zusammen mit den Skater-Freunden Dahn wieder zur Inliner-Nacht am Freitag, den 21. Juni, ein.

Für diese Veranstaltung werden die Straßen Am Bubenrech, Wasgaustraße, Nelkenweg und Rosenweg von 18 Uhr bis 22 Uhr für den Autoverkehr gesperrt, und es gilt zusätzlich ein Parkverbot. Der offizielle Start erfolgt um 19 Uhr an der Ecke Am Bubenrech und Tulpenstraße.

Die Rock-Big-Band des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums (OWG), geleitet von Karl-Heinz Knöller und Holger Ryseck, sowie die neuformierte Rock-Band der Orientierungsstufe unter der Leitung von Benedict Kurz werden für musikalische Unterhaltung sorgen. Beide Bands treten an der Ecke Am Bubenrech und Tulpenstraße auf. Der Erlös aus dem Verkauf von Getränken und Speisen sowie weitere Spenden, kommen einem wohltätigen Projekt zugute.

Erwachsene sollen Vorbild sein

Während der gesamten Veranstaltung appellieren die Organisatoren, insbesondere an die Erwachsenen, Helm sowie entsprechende Arm- und Knieschützer zu tragen und damit den Kindern ein Vorbild für sicheres Fahren zu sein. Es wird erwartet, dass wie in den vergangenen Jahren neben Skatern auch Rollerfahrer, Radfahrer, Fußgänger und viele Kinder und Anwohner den Abend nutzen werden, um ihren Stadtteil auf gemütliche Weise zu erkunden. Die Skater-Nacht soll ein entspannter Treffpunkt für Jung und Alt werden, unabhängig davon, ob sie Rollen unter den Füßen haben oder nicht. Bei Regenwetter wird die Inliner-Nacht kurzfristig abgesagt.