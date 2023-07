Inklusionsunternehmen besetzen mindestens 30 und maximal 50 Prozent ihrer sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze mit Menschen, die aufgrund ihrer Schwerbehinderung am ersten Arbeitsmarkt nur schwer unterkommen. Das betrifft Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 Prozent und arbeitslose Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 30 Prozent, die durch die Arbeitsagentur eine entsprechende Gleichstellung erhalten haben. Laufende Personalkosten werden dann durch Zuschüsse gefördert, pauschal oder nach individueller Einstufung. Gefördert werden Inklusionsbetriebe vom Land, weil sie ihrerseits die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am ersten Arbeitsmarkt fördern. Die Betriebe agieren ansonsten wie andere Marktteilnehmer und erwirtschaften den Großteil ihrer Kosten selbst, was sie auch von Behindertenwerkstätten unterscheidet. In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell 70 Inklusionsbetriebe mit etwa 1000 Schwerbehinderten Beschäftigten.