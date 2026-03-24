Adrete in Merzalben ist ein Unternehmen, das Menschen mit Behinderungen beruflich fit macht. Jetzt ist Adrete auch Partner des Biosphärenreservats.

In der Werkstatt von Roger Stadler und Jochen Weber arbeiten derzeit sechs Beschäftigte in den Bereichen Holzverarbeitung, Montage und Verpackung. „Wir befinden uns noch im Aufbau“, sagt Jochen Weber. „Langfristig können zwölf Personen hier eine Stelle finden.“ Zusätzlich kümmern sich drei Angestellte um Organisation und Abläufe.

„Damit haben wir einen außerordentlich guten Betreuungsschlüssel, der uns erlaubt, individuell auf die Eignung der Beschäftigten einzugehen“, erklärt Weber. Seit 2023 ist Adrete als Werkstätte für behinderte Menschen anerkannt. „Das bedeutet, dass wir Menschen mit Behinderung einen alternativen Arbeitsplatz und soziale Teilhabe anbieten können“, erläutert Roger Stadler. Offener Austausch, Bildung, Selbstbestimmung und berufliche Förderung sind zentrale Bausteine.

Doch auch an anderer Stelle zeigt man Verantwortungsbewusstsein. Das verarbeitete Holz stammt aus regionaler, nachhaltiger Forstwirtschaft. „Um langfristig erfolgreich zu sein, setzen wir auf einen bewussten Umgang mit Ressourcen. So handeln wir ökologisch und ökonomisch verantwortlich und bieten nachhaltiges Handwerk an“, so Stadler. Als Partnerbetrieb im Biosphärennetzwerk will Adrete diesen Anspruch sichtbar machen.

Die Produktpalette kann jederzeit erweitert werden und richtet sich nach den Wünschen der Kundinnen und Kunden. Möglich sind sowohl Einzelanfertigungen als auch Kleinserien. Wer das Unternehmen kennenlernen möchte, kann direkt in der Werkstatt in Merzalben einkaufen oder Bestellungen aufgeben. Interessierte an einem inklusiven Arbeitsplatz können einen Schnuppertag vereinbaren, um Arbeitsweise und Miteinander kennenzulernen.

Die Partnerbetriebe des Biosphärenreservats werden bundesweit nach einheitlichen Qualitäts- und Umweltstandards zertifiziert. Sie verbindet das Ziel, sich für eine nachhaltige Entwicklung in ihrer Region einzusetzen. Rund 70 Betriebe aus unterschiedlichen Branchen haben sich dem Netzwerk bislang angeschlossen.