Mit einem Nachtragshaushalt hat jetzt auch der Gemeinderat Nothweiler in seiner jüngsten Sitzung die Steuersätze erhöht. Deutlich zum Ausdruck gebracht haben hierbei die Gemeinderäte ihre Meinung gegen das Diktat von oben. Das schlug sich auch in der anschließenden Abstimmung nieder.

Ortsbürgermeisterin Nicole Grüny stimmte für die Anpassung der Steuern, alle anderen sechs Ratsmitglieder enthielten sich der Stimme. Damit ist folgende Anhebung ab 2023 beschlossen: Die Grundsteuer A wird von bisher 300 auf 345 Prozent erhöht, die Grundsteuer B von 385 auf 465 Prozent und die Gewerbesteuer von 365 auf 380 Prozent. Nach Berechnung der Finanzabteilung der VG bringt die Erhöhung der Grundsteuer B der Gemeinde insgesamt 4662 Euro pro Jahr in die Kasse, den Bürger belastet die Erhöhung bei einem durchschnittlichen Grundstück mit 36 Euro pro Jahr.

Der Gemeinderat beschloss weiterhin einstimmig die Bepflanzung an der Friedhofsauffahrt. Diese Entscheidung fiel dem Rat wesentlich einfacher, denn der Heimatverein wird die Kosten von rund 2.000 Euro und die Organisation übernehmen. Der Rat hat auch die Priorisierung der Projekte für die Dorferneuerung festgelegt, und zwar in der Reihenfolge Spielplatzerneuerung, Dorfplatzherstellung und Modernisierung des Dorfgemeinschaftshauses. Der bisherige Beigeordnete Timo Weißenberger ist in die Nachbargemeinde gezogen. Deshalb wählte der Rat einstimmig Ingo Schuster zum neuen Beigeordneten, der anschließend von der Ortschefin ernannt, vereidigt und ins Amt eingeführt wurde.